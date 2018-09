RMC SPORT - Galderisi: "CR7 meritava, ma il gesto non è stato bello"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto Giuseppe Galderisi, ex Milan e Juventus: “La scelta di Borriello? Vista la situazione, le potenzialità che ci sono per fare bene, credo che sia stata una scelta buona. Se si dice che c’è un bel progetto ci credo”.

Ci sono stati i sorteggi di Champions League. “La squadra più forte io la vorrei beccare nel girone così non la becco dopo. Peccato per il Napoli, beccare tre squadre così non è facile. Anche quello della Stella Rossa è un campo complicato. È il girone peggiore di tutti, ma anche lì scatta il meccanismo per cui per fare bene in Champions League serva l’abitudine a giocare determinate partite".

Il gesto di Cristiano Ronaldo? "Io non sono d’accordo sul premio a Modric, ma Cristiano Ronaldo ormai va solo quando sa di vincere. Cristiano Ronaldo ha fatto una Champions fantastica, forse lui e Messi hanno un po’ stancato e si è pensato di premiare Modric. Quello di CR7 però è stato un gesto non proprio bello”.