RMC SPORT - Galli: "Hierro si imporrà come tecnico. Oblak il top"

© foto di Federico De Luca

L'ex portiere Giovanni Galli, presente alla kermesse di moda Pitti Immagine, ha parlato ai microfoni dei media presenti, tra cui RMC Sport: "Hierro nuovo ct della Spagna? Siamo stati grandi rivali: è stato un giocatore elegante, di quelli che di solito quando fanno gli allenatori si impongono. Miglior portiere dei Mondiali? È Oblak, e purtroppo manca! (ride, ndr) Ora vedremo magari tanti portieri sudamericani che conoscevamo meno, di quelli estrosi. Milan? Non so se la rigidità della UEFA sarà tale. Se quelle sono le regole è giusto sia così, ma stanno danneggiando sia il Milan che la Fiorentina, che deve aspettare per le scelte di mercato per il futuro e la programmazione. Meret? Io ne sono un grande estimatore: ha qualità e testa che fanno presagire abbia un gran futuro. Avendo 21 anni non può che migliorare. Si riuscisse a risparmiare qualcosa sarebbe meglio, ma penso che la cifra di 20 milioni sia giusta. Chiesa rimane? Non si può sapere, bisogna essere nella testa sua e del padre. La Fiorentina prova a mantenere un patrimonio creato in casa e vederlo andar via farebbe crollare tutto quanto detto negli ultimi dodici mesi. Enrico, avendo fatto il calciatore, sa benissimo quale dovrà essere il prossimo passaggio di Federico. Diego non parla mai a vanvera: ti mette nel mirino e ti dice per filo e per segno il suo pensiero. Stiamo attenti. Se lasciasse Firenze mi dispiacerebbe: la coppia con Simeone farebbe sognare, con anche un possibile terzo arrivo, e ridarebbe ambizioni europee alla Fiorentina".