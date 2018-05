RMC SPORT - Galli: "Sarri triste di lasciare Napoli. Milan rischia grosso danno"

Fonte: Dalla nostra inviata, Luciana Magistrato

Giovanni Galli, intervistato da RMC Sport a margine del "Memorial Galli", ha parlato così dell'attualità del calcio italiano e non solo: "Siamo davvero felici per questa manifestazione. Questo torneo è già alla sua diciassettesima edizione, è bello veder giocare tutti questi bambini per ricordare Niccolò. La partecipazione di squadre e personaggi così importanti poi è un grande motivo d'orgoglio per tutti noi. Sarri-Chelsea? Non so quale sarà il suo futuro. Abbiamo parlato e Maurizio è dispiaciuto per come è finita col Napoli. Pensavo che lui e gli azzurri potessero continuare un percorso che aveva portato ottimi risultati e che con pochi cambiamenti avrebbe potuto tenere ancora più viva la lotta Scudetto. Sarri mi ha sempre parlato di grandi uomini nel suo spogliatoio, allontanarsi da loro è sicuramente molto difficile per lui. Ancelotti? Ha grande conoscenza del calcio, ha vinto ovunque e darà un qualcosa in più al Napoli, senza nulla togliere al grandissimo lavoro di Sarri. Ronaldo? Probabilmente pensa che questo Real non possa andare oltre. Lasciare un club così prestigioso con un palmarès così importante appartiene ai grandi e Ronaldo può permetterselo. Forse ha bisogno di alzare un po' il piede dall'acceleratore e andare a giocare in un campionato più leggero. Karius? Ero molto dispiaciuto per i suoi errori. Aveva ottenuto il posto da titolare nel Liverpool, contribuendo al raggiungimento della finale. L'errore grossolano è stato il terzo gol, il primo è stato più legato alla sfortuna. Karius adesso sarà distrutto, ma deve cercare di passare oltre. Se è arrivato fin qui, vuol dire che ha dei valori. Milan? L'esclusione dall'Europa sarebbe un danno d'immagine enorme per il club e potrebbe anche complicare il mercato. Spero che tutto vada a buon fine, affinché il Milan possa tornare a giocare la coppa che gli compete"