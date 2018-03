RMC SPORT - Galliani: "Ero vicinissimo a portare Sarri al Milan"

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

Intervenuto in via telefonica in occasione del Premio Maestrelli, l'ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani, fresco di elezione al Senato con Forza Italia, ha fatto i complimenti a Maurizio Sarri: "Sa che stimo molto lui come gli altri premiati. Il calcio è la passione della mia vita, ma adesso sto iniziando una nuova vita e spero di far bene per il nostro Paese".

Ha perso l'occasione di portare Sarri al Milan.

"Non posso dirlo ma ci ero arrivato vicinissimo. Poi sapete come è il destino, come con certe signore: arrivi vicinissimo e poi non riesci a conquistarle. È un allenatore fantastico, fa giocare bene le sue squadre. Io divido gli allenatori tra chi fa giocare bene e chi non le sue squadre: Sarri fa parte della prima categoria".

Il Milan di Gattuso vola. E può essere arbitro dello scudetto.

"Adesso dobbiamo incontrare sia Juve che Napoli. Non so se saremo arbitri dello scudetto, ma la squadra sta dimostrando il carattere del suo allenatore. Rino è bravo anche tecnicamente, ma questo carattere e questa grinta arrivano molto dall'allenatore. Il Milan è forgiato dal suo allenatore".