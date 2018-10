RMC SPORT - Gandini: "Non c’erano le condizioni per tornare al Milan"

Intervenuto a RMC Sport durante la trasmissione “Milan News”, Umberto Gandini, ex dirigente rossonero, ha dichiarato:

Sul derby: “E’ uno dei classici più importanti e famosi al mondo. Milano lo vive diversamente da Roma, c’è grande adrenalina, ma molto regolare. C’è grande passione, ma non coinvolgente come quella che c’è a Roma. Il derby di Milano sta tornando ad essere un match di grande fascino”.

Sull’importanza della Champions: “La Champions è molto importante perché porta tanti introiti. Il gap con le altre non è stato dovuto solo al fatto che le altre hanno vinto di più, ma perché hanno avuto, negli ultimi anni, gestioni diverse rispetto a Milan e Inter”.

Sul calcio italiano: “La Nazionale ha fallito la qualificazione al Mondiale, ma dietro ci sono tante nazionali giovanili importanti. Il calcio italiano è ripartito, ma non in tutti i settori. Il nostro problema principale è senza dubbio la questione degli impianti e degli stadi”.

Sul mancato ritorno al Milan: “Ringrazio i tifosi che avrebbero voluto il mio ritorno. È stata un’estate complessa: dopo il passaggio a Elliott, hanno cercato un manager come Gadizis a cui affiancare un’altra persona che conoscesse meglio il nostro calcio. Durante l’estate ci sono state dei rallentamenti e poi delle accelerazioni. Ci siamo confrontati qualche tempo fa e alla fine abbiamo convenuto che non ci fossero i presupposti per tornare al Milan”.

Su Gazidis: “E’ rimasto affascinato dalla possibilità di far tornare il Milan al vertice. Dopo aver fatto Mls e 9 anni di Arsenal, ora avrà la possibilità di riportare in alto il club rossonero. Ha una grande preparazione, conosce bene tutte le aree e questo gli permette di gestire un club nel migliore dei modi. All’Arsenal, che è certamente diverso dal Milan, ha fatto crescere tanti settore della società, ha portato maggiore professionalità. Gazidis porterà entusiasmo e grande conoscenza per aumentare i ricavi del Milan”.

Sul derby di domenica: “Uomo-derby? Rino Gattuso perché dovrà metterci molto del suo durante la partita. Dovrà essere bravo a capire durante la partita come controbattere le mosse di Spalletti”.