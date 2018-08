RMC SPORT - Ganz: "Milan, tridente top con Suso, Higuain e Calhanoglu"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Maurizio Ganz, storico ex bomber rossonero, è stato ospite della trasmissione MilanNews sulle frequenze di RMC Sport. Queste le sue dichiarazioni esclusive in vista di Milan-Roma: “Higuain non ha bisogno di presentazioni, ha segnato ovunque e San Siro gli porta bene. Il Milan dovrà fare una gara accorta e cercare di servire il Pipita verso la porta e non girato di schiena. Le catene iniziano a funzionare bene e sono certo che daranno risultati. La Roma non è al massimo e mi sembra in difficoltà. Di Francesco sta pensando di passare a 3 dietro o fare un 4-2-3-1, quindi attenzione. Servirà una gara attenta dei rossoneri, poi col rientro di Çalhanoglu…”

Il ritorno di Çalhanoglu: “Lo scorso anno, Hakan ha iniziato la stagione male per una serie di motivi. Ma risolti tutti i problemi, poi la tecnica non è mai mancata. Ha calcio, tecnica, fisica, visione che magari aiuterà Higuain. Con Suso, il Milan ha un tridente top in attacco”.

La corsia mancina con l’assenza di Florenzi: “Le catene del Milan stanno funzionando entrambe. Vista l’assenza di Florenzi, non so chi possa esserci tra Santon o Karsdorp ma entrambi possono soffrire il dribbling di Suso. Questa partita la si vince sugli esterni, facendo un buon lavoro alla ricerca poi degli assist per Higuain o per l’inserimento delle mezzali come Kessie o Bonaventura. Quando il Milan vince è perché le catene vanno a meraviglia. A centrocampo poi sarà cruciale il lavoro di Biglia in fase di equilibrio ed impostazione”.

La presenza dal primo minuto di Nzonzi e Karsdorp: “Penso siano scelte dettate dalla difficoltà. Il terzino è un anno che è fermo, dovrà puntarlo Suso, mentre Nzonzi ha dato tanto subito contro l’Atalanta ma non è al massimo della condizione”.