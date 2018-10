RMC SPORT - Genoa, Bessa: "Che gol! Ci abbiamo creduto fino alla fine"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pareggio conquistato a Torino, il giocatore del Genoa Daniel Bessa è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "E' una sensazione indimenticabile per me e penso anche per la squadra perché aver fermato questa Juve che non aveva nemmeno pareggiato ancora, è stato veramente bello e ripartiamo dalla nostra prestazione di oggi.

Sul gol ci hai creduto?

"Ero in aria, Kouame è stato bravo a tenerla in campo, me l'ha messa perfetta e poi l'ho spinta".

Cosa ha fatto la differenza oggi?

"Alla fine sapevamo che incontravamo la squadra più forte d'Italia e una delle più forti in Europa, quindi sapevamo che potevamo andare sotto e nel gioco andare in difficoltà. Abbiamo cercato di restare sul pezzo, il mister ci ha chiesto di crederci in tutta la partita e lo abbiamo fatto. Secondo me la nostra forza è stato crederci fino in fondo".

Dedica per il gol?

"Assolutamente a mia mamma che oggi era qui, spero che la mia ragazza le abbia fatto una foto così la ricorderò per sempre".

Chi hai abbracciato dopo il gol?

"In realtà ho abbracciato Carlone ma volevo abbracciare tutto il Genoa, lui rappresenta l'unione del Genoa, una società che ha come tutti le sue difficoltà ma è molto unità. Ho voluto festeggiare così".



Piatek senza gol?

"Lui resta il bomber, non ha segnato ma ha sfiorato il gol e sono certo che ne segnerà tanti altri".