RMC SPORT - Genoa, Bessa: "Juric? Dispiace, esonero sconfitta di tutti"

Daniel Bessa, centrocampista del Genoa, ha parlato dopo l’eliminazione in Coppa Italia contro l’Entella. Queste le parole ai microfono di RMC Sport: “Cosa è accaduto alla squadra? E’ successo che non abbiamo fatto la gara che volevamo, dispiace aver sbagliato il rigore e compromesso la qualificazione. Ora bisogna andare avanti, mettere insieme energie positive e portare il pubblico dalla nostra parte. L’eliminazione? Dispiace soprattutto a noi, ora lavoriamo e andiamo avanti".

Siete a conoscenza dell'esonero di Juric? “Io non lo so, ero fuori dagli spogliatoi. Tutti siamo in discussione, in genere pagano i tecnici ma per noi sarebbe una sconfitta. Bisogna andare avanti, ora pensiamo alla gara contro la SPAL e quelle prima della sosta. Era nostro obbligo superare il turno, purtroppo non è accaduto e dispiace. Bisogna ritrovare serenità e tornare a fare punti".

Avete sottovalutato la gara contro la Virtus? "No, ma adesso serve serietà e concentrazione per andare avanti. Loro hanno meritato di fare tre gol in partita. Ora - ha concluso - solo vincendo possiamo riportare la tranquillità".