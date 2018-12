RMC SPORT - Genoa, Biraschi: "La rabbia per ieri è ancora tutta da smaltire"

Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

Davide Biraschi, difensore del Genoa, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport a margine della Festa di Natale dei ragazzi del settore giovanile del Grifone: "La rabbia non è ancora smaltita, abbiamo visto tutto quello che è accaduto. Siamo amareggiati per il risultato finale, una sconfitta che non meritavamo. Buttiamola però alle spalle perché non possiamo più farci niente. LA testa deve essere concentrata sull'Atalanta una grande squadra. Sarà una partita molto fisica, contro una squadra che gioca uomo contro uomo e dovremo essere bravi e intelligenti nello sfruttare gli spazi. Le parole di Prandelli? Era dispiaciuto per gli errori arbitrali e per come prendiamo gol in certe situazioni. Dobbiamo essere molto più concentrati, astuti e furbi. Questo ci aiuterà per il futuro. Prandelli è una grande persona, un allenatore che ha fatto tanto in carriera anche in Nazionale. E' una persona molto preparata e noi come collettivo dobbiamo capire il suo gioco, lavoriamo per seguirlo. Piatek? Se segna è un bene per tutti. Vorrei sottolineare il lavoro della squadra che lo ha supportato e che lo ha messo in grado di segnare. La classifica? La guardiamo ma pensiamo tanto alle nostre potenzialità. La mancanza di una vittoria ci pesa un po', ma conosciamo le qualità che abbiamo e possiamo toglierci ancora qualche soddisfazioni. Capitano contro la Roma? E' stata un'emozione grandissima, un onore per un ragazzo di 24 anni".