RMC SPORT - Genoa, Juric: "Felici del risultato, la squadra non era morta"

Fonte: Dall'inviato Edoardo Siddi

Il tecnico del Genoa Ivan Juric ha commentato così in zona mista il pareggio contro la Juventus: “Penso che abbiamo fatto molto bene il primo tempo, non è facile di fronte alla Juve. Ho detto solo ai miei ragazzi di continuare così perché anche il primo tempo mi aveva soddisfatto molto. Un grande rientro? Penso che dobbiamo essere contenti di questo risultato. La squadra non era in difficoltà, non era morta, la squadra stava abbastanza bene e ha ampi margini di miglioramento dal punto di vista totale e individuale. Sono contento che ogni tanto scappino risultati come questo”.