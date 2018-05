Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

L'esterno del Genoa Iuri Medeiros, intervistato da RMC Sport alla "Festa dello Sport" al Porto Antico di Genova, ha parlato così della sua stagione: "È la mia prima esperienza in Italia, sono molto felice. Mi piace giocare nel Genoa, è un club storico. Devo continuare a lavorare così. Futuro? Intanto giochiamo l'ultima partita di campionato. Poi vediamo cosa succederà tra Sporting e Genoa. Ballardini? Si tratta di un buon allenatore. Mi ha aiutato molto, spero che possa permettermi di diventare ancora più forte il prossimo anno. Le partite con Cagliari e Verona sono state le più importanti per me, cerco sempre di dare una mano allo squadra. Nazionale? È uno degli obiettivi ovviamente, ma prima devo fare bene al Genoa". Medeiros si trova attualmente in prestito al Grifone dallo Sporting CP.