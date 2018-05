Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il terzino del Genoa Pedro Pereira, intervistato da RMC Sport alla "Festa dello Sport" a Genova, ha parlato così della stagione dei rossoblù: "Al di là dell'inizio meno bello, siamo riusciti a fare un buon campionato dopo gennaio. Abbiamo una media punti positiva, mi è piaciuto ciò che ha fatto la squadra. Futuro? Sono molto felice qui. Un paio di settimane fa mi sono infortunato, ma queste sono cose che capitano. Quando sono sceso in campo mi sono trovato bene e credo che la prossima stagione sarà importante per me". Pereira si trova attualmente in prestito al Grifone dal Benfica.