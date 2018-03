RMC SPORT - Genoa, Perinetti: "Ieri gara sfortunata. Perin? Vogliamo tenerlo"

Fonte: Dall'inviato Lorenzo Marucci

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raggiunto da RMC Sport e TMW a margine del Trofeo Maestrelli, il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti è tornato sulla sconfitta contro il Napoli: "Ieri abbiamo fatto una partita veramente importante, non fortunata nelle conclusioni a rete. Gli abbiamo creato grosse difficoltà: con queste prestazioni possiamo toglierci a breve dalla lotta salvezza".

State raccogliendo meno di recente

"Abbiamo avuto l'incidente di Bologna, però col Milan non meritavamo di perdere: la sconfitta nel finale è stata una beffa".

Perin uomo mercato.

"Abbiamo diversi giocatori che meritano attenzione. Perin sta giocando alla grande, è un portiere da grande squadre. Cercheremo di tenerlo, vediamo che mercato si prospetterà per lui".

Può essere il profilo giusto per il Napoli

"È un portiere da grande squadra, vedremo se riusciremo a tenerlo, altrimenti sarei contento se rimanesse in Italia".

Laxalt altro uomo mercato.

"Da gennaio sta facendo partite importantissime, è un giocatore importante. Ballardini ha ridato fiducia alla squadra".

Berlusconi si sarà pentito della decisione di non prendere Sarri al Milan?

"Non mi risulta che si sia mai pentito di nulla. Sono discorsi che lasciano il tempo che trovano: in quel momento, magari sbagliando, non avrà pensato che fosse da Milan. Ha avuto tante intuizioni felici, questa meno. Speriamo che il futuro del Milan sia Gattuso, credo che chi fa questo lavoro non debba mai prescindere dalla passione".