RMC SPORT - Genoa, Radu: "Fieri di quello che abbiamo fatto oggi"

Fonte: Dall'inviato Edoardo Siddi

Il portiere del Genoa Ionut Radu ha commentato così la gara pareggiata contro la Juventus: “Siamo molto fieri di quello che abbiamo fatto oggi. È stata una partita molto difficile, lo sapevamo, ma abbiamo avuto la mentalità giusta anche quando ci siamo ritrovati sotto. Abbiamo saputo reagire e alla fine abbiamo portato a casa un punto fondamentale. Cosa ci ha dato Juric in questi giorni? La carica, che è la cosa più importante, la motivazione di andare avanti anche quando siamo sotto, questo è stato molto importante per noi. Abbiamo ritrovato il gruppo, si è visto che tutti lottavano per la palla e hanno lottato fino all'ultimo secondo, quindi è un punto di partenza per le prossime partite che saranno altrettanto difficili. Cristiano Ronaldo? Per me è un onore giocare contro di lui, però alla fine è una partita di calcio, dobbiamo trattarla come tutte le altre, alla fine abbiamo fatto bene a prendere il pareggio".