RMC SPORT - Genoa, Romero: "Felice per la gara e per l'esordio in A"

Il difensore del Genoa Cristian Romero ha commentato così in zona mista il pareggio contro la Juventus: “Sono molto felice della partita che ha fatto la squadra e per il mio esordio in Serie A. Il Genoa ha tanti giocatori con grande qualità, Piatek ha fatto un buon lavoro fin qui e il mister è arrivato in un gran momento per la squadra. Juric? Mi ha detto che ho grande qualità, che devo giocare tranquillo e fare quello che faccio in allenamento”.