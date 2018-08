RMC SPORT - Genoa, Romulo: "Oggi avevamo una spinta in più"

Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Romulo, centrocampista del Genoa, ha parlato così in zona mista dopo la vittoria sull’Empoli: “Nel primo tempo c’era un silenzio pazzesco, dovuto per quello che è successo. È un’esperienza che porterò sempre con me, è stato un gesto bellissimo per le famiglie delle vittime, ma spero che non succeda mai più. Siamo una squadra completamente nuova, tanti nuovi acquisti, ma si vede già un bel gruppo. Lottiamo tutti per lo stesso obiettivo. Oggi avevamo una spinta in più per la città di Genova che ha subito questa brutta perdita. Era il nostro esordio in Serie A, è normale che nel secondo tempo siamo calati un po’. L’Empoli aveva già giocato una partita, dobbiamo abituarci all’intensità della Serie A. Sono sicuro che nella prossima partita andrà meglio anche nel secondo tempo. Il ruolo? Mi piace tanto, posso dare di più, correre ovunque, è una cosa che mi piace tanto fare. È importante avere tanti attaccanti validi, in Serie A se non segni non vinci. È una cosa che ci dà una grossa mano. La nostra tifoseria gioca insieme a noi, ci dà una spinta in più. Oggi quindi avevamo due spinte in più per vincere”.