RMC SPORT - Genoa, Spolli: “Non pensiamo al derby, ora testa alla SPAL”

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolás Spolli, difensore del Genoa, ha parlato a margine dell'evento 'Stelle nello Sport'. Queste le parole raccolte da RMC Sport: “Le prossime gare contro SPAL e Cagliari? Sono partite importanti, come lo sarà il derby e come lo saranno le altre. Sappiamo che, in queste gare, ci giochiamo tanto. Proveremo a preparare bene la settimana per arrivare nel migliore modo possibile”.

Le sconfitte contro Milan e Napoli sono arrivate dopo due buone prestazioni. “Esatto, le prestazioni sono state positive senza però raccogliere punti. Dobbiamo migliorare, ormai sono gare del passato e pensiamo alla partita contro la SPAL. Sarà durissima, ci teniamo a vincere. La salvezza sarà sempre intorno quota 40 punti, ora pensiamo alla sfida contro la SPAL e vogliamo vincere”.

Pepito Rossi, Izzo e Taarabt quanto possono essere importanti? “Al momento sono tutti importanti, abbiamo bisogno anche di loro. Abbiamo una rosa competitiva, tutti possono dare il proprio contributo. Questi tre calciatori possono darci una mano per raggiungere l'obiettivo salvezza”.

All'andata avete perso il derby. Come arriverete al match di ritorno? “Ci teniamo a vincere, come i tifosi. Ma non pensiamo al derby, sarebbe un errore da parte nostra. Pensiamo alla SPAL, poi al Cagliari. Ci sarà modo di pensare alla Sampdoria”.

Sei una colonna di questo Genoa, agli attaccanti manca il gol. Vuoi segnare spingendoti in avanti? “Su palla inattiva provo ad andare in avanti, ma ho piena fiducia nei nostri attaccanti. Possono farci vincere una gara, purtroppo il gol non arriva ma è inutile puntare il dito. Bisogna pensare tutti a fare bene in fase offensiva, come bisogna fare bene tutti insieme in quella difensiva. Abbiamo fiducia nei nostri attaccanti, spero che presto possano segnare”.

Fattore Marassi nelle prossime quattro gare sarà importante? “Sarà importantissimo, abbiamo la fortuna di giocare in uno degli stadi più belli d'Italia con una grande tifoseria. Saremo noi a trascinare loro e viceversa, è una cosa reciproca. Proveremo a vincere le partite perché possono aiutarci a raggiungere la salvezza e per dare una gioia ai nostri tifosi”.