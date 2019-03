© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il successo contro la Juventus, il centrocampista del Genoa Stefano Sturaro ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista: "Due minuti per una gioia incredibile, questo periodo brutto sta finendo. Non sono ancora quello di qualche mese fa, ma piano piano sto tornando a buoni livelli. Il gol è stato una gioia immensa, me ne sono reso conto qualche minuto dopo".