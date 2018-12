RMC SPORT - Giannichedda: "Derby combattuto. Milinkovic tornerà"

Giuliano Giannichedda, ex giocatore anche della Juventus, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del primo tempo di Torino-Juventus: "La prima mezzora del derby è stato all'insegna dell'agonismo. Il Torino sta mettendo in difficoltà la Juventus con un pressing asfissiante. E' una bella partita con un ritmo alto sino ad ora".

Vedi una Juventus un po' stanca fisicamente?

"Sino ad ora è una partita combattuta. La Juve gioca sempre ogni tre giorni ed è difficile fare sempre partite ad alta intensità. Inoltre la Juve sta affrontando tutte squadre molto preparate ma con i campioni che ha i binaconeri possono risolvere la partita in ogni momento".

Bentancur è squalificato ma è un giocatore cresciuto tantissimo in questa stagione. In cosa deve migliorare?

"E' cresciuto molto ed è diventato titolare fisso dopo aver fatto un grandissimo Mondiale. Ha preso consapevolezza nei proprio mezzi e sta facendo un ottimo campionato. Per me è il giocatore più importante in mezzo al campo per la Juve",

Milinkovic-Savic, è iniziato un lento declino?

"La Lazio ha Milinkovic e Luis Alberto che stanno faticando. Milinkovic però non ha fatto la preparazione anche a causa del Mondiale che un po' di forza di toglie. In questo momento è anche sotto pressione e non riesce a replicare quanto fatto la stagione scorsa ma sono sicuro che grazie al lavoro di Inzaghi presto tornerà quello che abbiamo imparato a conoscere lo scorso campionato".

Lazio comunque vicino ad un posto in Champions e avanti in Europa League?

"Sta facendo quello che deve fare. Le altre non stanno correndo quindi magari una Lazio come quella dell'anno scorso sarebbe ancora più in alto e magari già affermata al quarto posto. Questo era il momento giusto per allungare sulle altre e la Lazio non ci è riuscita".

Che pensi di questa stagione dell'Udinese?

"Il progetto tecnico dell'Udinese è sempre valido. Sono stati i primi ad avere una rete di scouting importante mentre ora anche le altre squadre si sono attrezzate e così è più difficile andare a pescare i migliori talenti":