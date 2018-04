RMC SPORT - Giannichedda: "Lazio, il derby l'occasione per rifarsi"

In vista del derby della Capitale RMC Sport ha intervistato l'ex centrocampista della Lazio Giuliano Giannichedda: “La Roma avrà l’adrenalina a mille per la vittoria sul Barcellona, ma dovranno essere bravi a gestirla mentre dall'altra parte la Lazio ha l’opportunità subito di rifarsi. Quest’anno il derby, partita già molto delicata, vale anche la Champions League e sarà una partita fondamentale per entrambe. Sia Lazio che Roma possono fare il salto di qualità proprio in questa partita così sentita”.