RMC SPORT - Giannichedda: "Mancini l'uomo adatto per la Nazionale"

Nel pomeriggio di Rmc Sport è intervenuto in esclusiva Giuliano Giannichedda sull'attualità della Serie A e sulla nomina di Roberto Mancini a ct della Nazionale. Queste le sue parole:

"Allegri? Non c'è motivo di cambiare dopo l'ennesima ottima gestione da parte di società e allenatore. Fossi nella Juve lo terrei e fossi in Allegri resterei. Sarri-De Laurentis? Il Napoli ha fatto un'ottima stagione ma non ha vinto nulla. Se dovesse cambiare allenatore e uomini ricomincerebbe un nuovo ciclo, non credo potrebbe competere per lo scudetto. Mancini? È l'uomo adatto per la Nazionale, di spessore e qualità anche se secondo me il vero problema sono i giocatori: ce ne sono sempre di meno in Italia".