RMC SPORT - Gilardino: "La Juve resta sempre la squadra da battere"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

Presente al Ferraris per assistere a Genoa-Bologna, Alberto Gilardino ha parlato con i cronisti presenti. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Sempre bello ed emozionante venire qui. Mi piace molto il Genoa di Ballardini, conosco bene il mister: sa come gestire il gruppo, ha dei giovani molto interessanti. Sono qua anche per vedere un po' di giocatori. Piatek? Non l'ho ancora visto dal vivo, ma ha delle qualità importanti. Dobbiamo lasciarlo lavorare tranquillamente, ma può fare molto bene. Il Bologna di Inzaghi? La serie A è molto difficile, il Bologna non ha iniziato molto bene, ma sono sicuro che Pippo potrà ribaltare l'andamento della squadra. Il mio futuro? Ho fatto il corso a Coverciano, è stato bellissimo. Ora devo dare l'esame, se non arriva un'offerta importante in questi 5 giorni credo che non mi vedrete più in campo. Prandelli è stato l'artefice della mia crescita, ma ci sono stati allenatori importanti per me. Il nuovo Milan? C'è grande entusiasmo, Gattuso sta crescendo partita dopo partita, farà un buon campionato. Scudetto? La Juve è la squadra da battere, migliora ogni anno. La Champions? Se la giocherà fino alla fine. Il Parma? Ha fatto una bella partita a San Siro contro l'Inter, hanno portato a casa il bottino pieno sfruttando una delle poche occasioni avute".