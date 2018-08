RMC SPORT - Giordano: "Tra gli attaccanti stravedo per Immobile"

© foto di Federico De Luca

Durante la trasmissione Maracanà, ai microfoni di RMC Sport, è intervenuto il direttore generale del Gragnano Bruno Giordano. L'ex attaccante di Lazio e Napoli si è lasciato andare ad alcune considerazioni riguardo ad alcuni dei protagonisti del Campionato di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni:

Bruno, cosa ne pensi di questo nuovo Milan?

"Gattuso conosce l'importanza del singolo, ma è fondamentale il supporto di tutta la squadra. Higuain da solo non può portare in alto il Milan. Sarà fondamentale capire come verrà messo nelle condizioni di segnare".

Un pensiero riguardo l'impatto di Cristiano Ronaldo sul mondo Juventus?

"Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo la Juventus si è europeizzata ancora di più. L'importanza del campione risiede nell'imprevedibilità e nella capacità di produrre dal nulla le giocate. Come si argina CR7? Fermarlo del tutto è impossibile".

Tatticamente parlando, dove collocheresti il fenomeno portoghese?

"Ronaldo sa trovarsi gli spazi da solo. E' stato molto più pericoloso da sinistra, giocare spalle alla porta limita anche un campione come lui. Da esterno ha cambiato la partita".

La Serie A quest'anno schiera un parco attaccanti di tutto rispetto. Quale tra essi ti incuriosisce di più?

"Mi piace tantissimo Immobile. E' un giocatore che, innescato alla giusta maniera, è in grado di creare incredibili difficoltà agli avversari. A livello nazionale ha fatto grandissime cose, la Lazio non può prescindere dalle sue giocate. Contro la Juventus sarà sicuramente tra i protagonisti. Restando sugli italiani, spenderei una parola anche per Andrea Belotti. Il Gallo ha ritrovato le motivazioni degli anni scorsi. Tatticamente aiuta molto la squadra, è un valore aggiunto. Contro la Roma sono mancati i rifornimenti, questo ha influito negativamente sulla sua prestazione".



L'affermazione di Milik può ripercuotersi sul minutaggio di Mertens?

"Non credo che puntare su Milik tolga spazio a Mertens: il Napoli vuole essere protagonista su tutti i fronti, il turnover diventerà necessario e sono certo che un allenatore esperto come Carlo Ancelotti saprà gestire al meglio tutti gli effettivi. Il polacco si è ritrovato, è una grande arma per il Napoli".

Caso Nainggolan: ti ha sorpreso l'ennesimo polverone scatenatosi attorno al belga?

"Lo stile di vita di Nainggolan non è rilevante se poi il giocatore risponde al meglio sul campo. Ognuno è fatto a modo suo, limitare le sue abitudini potrebbe addirittura essere controproducente".