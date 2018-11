RMC SPORT - Grassi: "Parma, vogliamo salvarci al più presto"

Edizione del TMW News dedicata alla vittoria della Juventus contro il Milan e alle relative polemiche arbitrali. Ma non solo. Spazio anche a Massimiliano Allegri, vincitore della Panchina d'Oro a Coverciano, e alle parole di Antonio Conte sul proprio futuro. Per vedere il TMW News...

Porto, tre club dalla Premier League puntano Brahimi in scadenza

Dani Alves: "Non posso smettere senza aver giocato in Premier League"

Derby di Manchester, Walker prende in giro United e poi cancella tweet

Manchester United, Martial vuole il doppio dell'ingaggio per rinnovare

Francia, out Pogba e Martial. Convocati Sissoko e Plea

Atletico Madrid, lesione alla coscia sinistra per Godin

Celtic, rinnovo triennale per Ryan Christie

Casemiro, Coutinho e Marcelo out. Tite chiama Alex Sandro e Rafinha

Southampton, la sfida con il Fulham può essere decisiva per Hughes

Manchester United, Young pronto a rinnovare per un'altra stagione

Lamela: "Amo il River, ma non è ancora il momento di tornare"

Manchester City, pronta l'offerta per de Jong: sul piatto quasi 60 mln

Real Madrid, Navas sfrutta la sosta per curare il ginocchio

West Ham, per Nasri contratto semestrale da 1,5 milioni

Siviglia, Machin: "Godiamoci la classifica e teniamo i piedi per terra"

Sul Napoli "Sta andando fortissimo. In Champions mi aspettavo andasse così bene, ha giocatori molto forti e faccio il tifo per loro. Ancelotti? Ci ho fatto il ritiro insieme, è un grande tecnico e una grande persona".

Sugli obiettivi personali "Cerco sempre di dare il massimo, in allenamento e nelle partite. Se dovesse arrivare la Nazionale sarei contento, ma per ora penso solo al Parma. Europa? Primo obiettivo la salvezza. La strada è ancora lunga. Devo tanto a Semplici e lo ringrazierò sempre".

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy