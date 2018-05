RMC SPORT - Gravina: "Con Abete nuovo Umanesimo del calcio italiano"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In esclusiva al Var dello Sport nella mattina di Rmc Sport, il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole:

È prevista la possibilità di chiedere la convocazione dell'assemblea con un terzo di voti. Noi siamo andati oltre: il numero raccolto è abbondantemente oltre il 70% e quindi ci sono tutti i presupposti per arrivare ad un'assemblea elettiva.



Seconde squadre?

Ultimamente il nostro calcio sta seguendo uno sviluppo molecolare e non sistemico. Nella riunione dell'11 aprile sulle seconde squadre avremmo dovuto essere più attenti alle dinamiche. Sono favorevolissimo alle seconde squadre ma c'è un problema di metodo: non ha il rispetto che merita. Se vengono create in base al voto di organico si corre il rischio di creare una sola seconda squadra. È un argomento delicato perchè si ripercuote su tutte le leghe.



Animi rasserenati?

Devo ringraziare Fabbricini per aver stemperato gli animi e per aver indotto una sorta di esame di coscienza e autocritica. Oggi c'è uno scenario in cui è fondamentale riposizionare al centro la Figc con la sua governace. Sono felice che ieri la Lega di Milano abbia indicato i suoi rappresentanti. Noi siamo pronti con questo clima di massima collaborazione e con l'assemblea elettiva. Ci sono tutti i presupposti per confrontarsi sulla piattaforma che ha un consenso amplissimo e mi auguro che con la garanzia di un uomo di esperienza come Abete si possa arrivare nel miglior modo possibile nel nuovo Umanesimo del Calcio italiano.