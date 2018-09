RMC SPORT - Iezzo sul Napoli: "Meret forte anche dal punto di vista mentale"

© foto di Federico De Luca

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato a RMC Sport all'interno del Live Show: "Il bilancio dei portieri del Napoli? Di grosse colpe da addossare ai portieri io non ne vedo francamente. Il Napoli ha subito pochissimo, ma con ogni tiro ha sempre subito un gol. Sulle sei reti prese, però, penso forse solo solo uno si poteva fare qualcosa in più, il secondo del Milan. Se Ospina sarà sempre il titolare? Penso che Meret sia uno talentuoso, di grande livello anche dal punto di vista mentale. Poi è normale, bisogna vederlo e giudicarlo in campo, in una piazza esigente come Napoli. Quando riprenderà dall'infortunio sicuramente inizierà in campionato, poi in Europa si potrà anche pensare di farlo recuperare e fargli capire come funziona".