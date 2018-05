RMC SPORT - Immobile: "Futuro alla Lazio. Inzaghi? Ce lo teniamo stretto"

Fonte: dall'inviato Marco Frattino

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha parlato a RMC Sport a margine dell'evento 'Football Leader 2018': "Io al Napoli? Quando ero all'estero la Lazio è stata più forte del Napoli nel volermi e abbiamo fatto tutto velocemente perché i biancocelesti erano convinti. Prima la scelta era Napoli o era Lazio, ora sarà dura venire in azzurro. Il momento giusto era quello e oramai è passato. Io con Insigne? E' un amico, ci sentiamo spesso. Io però sto bene alla Lazio e non ho ulteriori pensieri sul mercato. Simone Inzaghi per il Napoli? Sarebbe un bell'acquisto per il Napoli ma noi ce lo teniamo stretto. La gara con l'Inter? Ho sofferto tanto le ultime settimane, dopo una stagione così non potermela giocare a livello fisico con gli altri è stata dura. Dispiace, ma siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto. Abbiamo lottato per la Champions e riportato 70mila persone allo stadio. Le gare della Juve con Lazio e Inter decisive per lo Scudetto? Le gare con Inter e Lazio hanno colpito, per il Napoli è stata dura psicologicamente superarle. La vittoria della Juve a Milano gli ha tagliato le gambe. I problemi dietro il mio mancato arrivo al Napoli? Non era un problema economico, ma di scelte e di voglia di chiudere l'affare".