RMC SPORT - Infantino: "Fase di ricostruzione. Ma l'Italia è sempre l'Italia"

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

A margine dell'assemblea dell'Eca a cui ha preso parte, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha parlato dell'incontro romano e della situazione della Nazionale italiana: "Oltre al Var ci saranno le 4 sostituzioni e non ci sarà più il triple punishment, la tripla sanzione. L'Italia con l'Inghilterra? Ci si aspetta sempre qualcosa in più per l'Italia, ma lo stesso pensano in Inghilterra. Per l'Italia stasera non sarà una passeggiata. Dopo la non qualificazione, per meriti della Svezia, si passa ad una fase di ricostruzione. Serve tempo, ma l'Italia è l'Italia".