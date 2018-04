RMC SPORT - Insigne: "Il Napoli sta rendendo più bello il campionato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha commentato nella zona mista dell'Allianz Stadium la vittoria sul campo della Juventus. Queste le dichiarazioni a RMC Sport: "Ce la siamo giocata in casa della Juve e sapevamo che dovevamo fare risultato qua per riaprire tutto. Siamo riusciti nell'impresa, ora ci godiamo la vittoria e da martedì testa alla Fiorentina. Noi siamo stati criticati ma non abbiamo fatto alcuna scelta: non dico siamo stati sfortunati, forse potevamo credere di più ad altre competizioni come Champions e Coppa Italia, ma non abbiamo rinunciato a niente. La partita ci ha caricati. Il merito è stato nostro nell'attaccarli alti sin dall'inizio. Non se l'aspettavano: in casa non hanno quasi mai giocato così poco il pallone. Sono tre anni che lavoriamo per questo sogno: ora ci siamo più vicini ed è giusto continuare, sperando di poter festeggiare con i nostri tifosi. Sono ancora loro davanti ma finché la matematica non ci condanna saremo là. Se quest'anno non c'era il Napoli la Juve aveva già vinto: stiamo rendendo il campionato più bello".