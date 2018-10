RMC SPORT - Inter, Icardi: "Presto per lo Scudetto, obiettivo Champions"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante dell'Inter Mauro Icardi, intervistato da RMC Sport in zona mista, ha commentato così la vittoria nel derby: "Penso che la vittoria sia meritata, abbiamo fatto una grande partita, creando tanto. Sicuramente meritavamo di vincere. Stiamo crescendo sul fattore della continuità, quella che ci è mancato negli ultimi anni. Siamo consapevoli che ci serve continuità. Questa è la strada giusta. Prima della sosta abbiamo fatto un filotto di vittorie e abbiamo continuato. Il nostro obiettivo è la Champions League. Milan? Ha dei grandi giocatori, oggi abbiamo fatto noi una grande partita e li abbiamo fermati. Alla fine, meritavamo la vittoria per questo. Mi aspettavo un Milan più cattivo in qualche situazione, ci hanno preso qualche volta in contropiede e basta. Li abbiamo bloccati. Il nostro obiettivo è la Champions, è presto parlare di Scudetto".