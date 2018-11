RMC SPORT - Inter, Politano: "Punto importante, ottenuto col carattere"

Fonte: dal nostro inviato Alessandro Rimi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'esterno offensivo dell'Inter Matteo Politano ha parlato in mix zone ai microfoni di RMC Sport dopo il pareggio contro il Barcellona: “Un punto molto importante sopratutto per come si era messa. Siamo stati bravi a reagire e trovare questo gol dell'1-1. Non è facile giocare contro una squadra che palleggia così bene come il Barcellona però nel primo tempo abbiamo faticato, mentre nella ripresa abbiamo tenuto più il pallone e li abbiamo anche messi in difficoltà. L'Inter deve giocare da grande squadra perché lo è, deve giocare queste grandi partite perché lo merita la società, la città e i tifosi che sono fantastici e ci seguono sempre alla grande. Il Barcellona è una squadra fortissima che fa correre tanto l'avversario e al momento ci è superiore”.

Sulla forza della squadra: “Il mister ci chiede di scendere in campo con personalità e giocare a calcio, stasera ci siamo riusciti nella ripresa e dobbiamo cercare in futuro di migliorare a partire dalla prossima di campionato. Carattere? Questa è la nostra forza, quella di una squadra forte e non molla mai. Abbiamo dimostrato di essere un gruppo forte dove tutti danno il 110% quando scendono in campo”.

Sulla qualificazione: “Ci sono ancora due partite andremo a Londra per fare la partita e portare a casa una vittoria. Pensiamo partita dopo partita, ragioneremo più avanti”.

Su Messi: “Non c'è stata alcuna reazione quando abbiamo saputo che non giocava. Al suo posto c'era Dembele e poi è entrato Malcom. Il Barcellona ha tantissimi giocatori forti nella sua rosa”.

Su San Siro: “È un fattore nostro favore perché ti dà una carica in più. I tifosi sono i primi trascinatori della squadra”.