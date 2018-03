RMC SPORT - Inter, Zanetti: "Questo club è la mia vita, grazie Moratti"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A margine della presentazione, a Milano, del libro "Inter 110, noi siamo fratelli del mondo", il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha parlato così della ricorrenza ai microfoni dell'inviato di RMC Sport: "Essere parte della storia dell'Inter sapete cosa significa. Questo club è la mia vita da quando ci ho messo piede e aver scritto pagine importanti insieme ai miei compagni rappresenta per me un orgoglio. Inter significa famiglia, come quella di Moratti alla quale posso solo dire un forte grazie. E a Giacinto Facchetti e suo padre va tutto il mio riconoscimento per quello che hanno fatto per me e per l'Inter".