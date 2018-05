RMC SPORT - Inter, Zhang sul rinnovo di Spalletti: "Firmeremo a breve"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter e Spalletti rinnovano. In attesa della conferenza stampa di domani, la conferma arriva direttamente, ai microfoni di RMC SPORT Network e TMW, da Steven Zhang, consigliere di amministrazione nerazzurro e figlio del patron Jindong Zhang: "Firmeremo presto. Tutti hanno lavorato duramente nel corso della stagione e ora siamo tutti felici. Abbiamo raggiunto un risultato, ottenuto non grazie alla fortuna ma al lavoro. Siamo tutti felici, ora ci stiamo preparando per la prossima stagione. Abbiamo iniziato da tempo, ovviamente, ma ora dobbiamo decidere cosa fare in estate, considerando anche che giocheremo più partite".

È stato contento?

"Sì, ovviamente. Siamo in Champions League, perché non esserlo".

Si è emozionato?

"Lo siamo stati tutti noi tifosi in giro per il mondo. Ora l'Inter è in Champions".

Siete felici.

"Anche gli avversari devono essere felici, con l'Inter è più interessante".

I tifosi dell'Inter possono sognare?

"Non mi piace parlare di sogni, dobbiamo fare i passi giusti per raggiungere certi risultati. Non devi sognare, ma lavorare duramente per ottenere certi risultati, giorno dopo giorno".