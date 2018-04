RMC SPORT - Inzaghi: "Juve, non cambia nulla. Per noi ora quattro finali"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi ha parlato questa mattina a Roma presso la sede del CONI a margine dell'incontro tra arbitri, allenatori, dirigenti e calciatori. Di seguito le sue dichiarazioni raccolte da RMC Sport: "Noi dobbiamo guardare solamente a noi stessi. Mancano quattro partite molto importanti e cercheremo di giocarle al massimo. La Juve, indipendentemente dal risultato di ieri col Napoli, avrebbe comunque dato il 100% nelle sfide con Inter e Roma. Nel prossimo turno di campionato per i bianconeri non sarà facile contro i nerazzurri, noi andremo su un campo ostico come Torino e cercheremo di fare del nostro meglio".