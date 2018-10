RMC SPORT - Italia, Barella: "È mancato solo il secondo gol"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

Nicolò Barella, centrocampista della Nazionale e del Cagliari, è intervenuto in zona mista dopo la gara pareggiata con l'Ucraina. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "Quando entro in campo cerco sempre di dare il 100% per aiutare la squadra. Emozione? Sicuramente, prima della partita c'era un po' pressione, fare il debutto in Nazionale non succede tutti i giorni. Il mister ed i compagni mi hanno detto di stare tranquillo. È mancata la vittoria? Sicuramente, abbiamo creato tanto, abbiamo giocato un bel calcio, è mancato solo il secondo gol. Il mister a fine gara ha fatto i complimenti a tutti, ha detto che siamo sulla strada giusta. I complimenti fanno sempre piacere. A me non interessa apparire, voglio aiutare la squadra. La Polonia? Sarà una partita difficile, noi vogliamo vincere e dimostrare a tutti che questa squadra sta crescendo. Qualche problema mentale? No, abbiamo dimostrato di cercare il gol sempre, anche dopo aver subito il pareggio".