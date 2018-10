RMC SPORT - Italia, Biraghi: "E' la vittoria del gruppo"

Fonte: Dall'inviato a Chorzow, Andrea Losapio

Al termine del match contro la Polonia, Cristiano Biraghi ha parlato in mixed zone: "E' sempre dentro di me, nel mio cuore. Mi ha lasciato tanto. E' giusto ricordarlo, primo, per la persona che era e, secondo, perchè se sono qua è anche grazie a lui che mi ha insegnato molto in poco tempo".

Di Astori l'assist per il tuo ultimo gol.

"L'ultimo gol che ho fatto col Chievo è stato grazie a lui. Al di là di quello lui è sempre con me e con noi. Per quanto riguarda il gol sono molto contento per la squadra perchè abbiamo portato a casa i tre punti e soprattutto per la squadra. Abbiamo portato a casa i tre che erano molto importanti e meritati".

E' la scintilla?

"Creavamo tanto ma non riuscivamo a far gol. Subivamo un po' troppe ripartenze e oggi siamo stati attenti anche sotto quel punto di vista. E' la vittoria del gruppo, dell'Italia. Siamo una Nazione che non molla mai e dobbiamo dimostrarlo in campo".