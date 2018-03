RMC SPORT - Iturbe: "Roma più forte dello Shakhtar. Astori ragazzo d'oro"

© foto di Federico Gaetano

L'ex esterno d'attacco della Roma Juan Manuel Iturbe, oggi al Club Tijuana, ha parlato così ai microfoni di RMC Sport: "In Messico non è stato facile per me perché è un calcio nuovo, un po' simile a quello del Sud America. Mi è piaciuto moltissimo il Club Tijuana perché è una società che non fa mancare niente ai suoi atleti, che devono pensare unicamente a giocare. Roma-Shakhtar? Per la Roma, contro lo Shakhtar, sarà dura. Gli ucraini giocano bene e possono mettere in difficoltà i giallorossi. A mio avviso, però, Di Francesco ha giocatori forti, che possono fargli vincere questa partita casalinga. Mi aspetto uno Stadio Olimpico pieno, che darà stimoli importanti a chi scenderà in campo. Roma? Non è stato facile. Ero uno dei giocatori più felici quando mi hanno comprato, sinceramente. Ero contento e volevo dimostrare quello che potevo fare. A mio parere, però, mi hanno messo in difficoltà i tanti infortuni. C'era poi troppa pressione sulla squadra. Avevamo un gruppo forte e ci si aspettava che vincessimo qualcosa, ma, purtroppo, non è accaduto. La mia voglia di dimostrare non mi ha fatto essere me stesso, non mi ha fatto stare sereno e, per questo, credo di non aver dato ciò che avrei potuto. Astori? È stato terribile. Svegliarmi e apprendere la notizia mi ha scioccato talmente tanto che mi sono quasi messo a piangere. Davide era un ragazzo d'oro".