RMC SPORT - Jacobelli: "Bravo Zidane, si merita la conferma

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto l’opinionista Xavier Jacobelli che ha così analizzato la finalissima di Champions League vinta dal Real Madrid contro il Liverpool: "Real vincente anche con un Cristiano Ronaldo non in stato di grazia? I fatti confermano questa cosa, questo dice ancora in maniera più efficace la grandezza di questa squadra. Questo allenatore è micidiale, tre coppe dei campioni sono qualcosa di straordinario. Zidane è stato bravo a sopperire alle mancanze di Cristiano Ronaldo e si è assolutamente guadagnato la riconferma. Le parole di CR7? Non ha disegnato scenari futuri, potrebbero aprire a un addio che avrebbe del clamoroso e potrebbe fornire grandi spunti in chiave futuro”.