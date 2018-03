RMC SPORT - Jacobelli: "Di Biagio merita questa opportunità"

© foto di Giacomo Falsini

Xavier Jacobelli, opinionista di RMC Sport a Live Show ha parlato dell'Italia di Di Biagio e non solo: "Non è assolutamente fuori dalla corsa. Di Biagio guiderà la Nazionale per quattro partite. A giugno la Federazione tirerà le somme, guarderà i risultati e prenderà una decisione. In ballo ci sono allenatori come Mancini, Conte, Ancelotti e Ranieri che però aspettano tutti la fine della stagione. Di Biagio merita questa occasione per quanto fatto sino ad ora nell'Under 21 anche nella ricerca di nuovi talenti".

Under 21, è un bene o un male fare solo amichevoli prima dell'Europeo?

"Quando sei paese ospitante poi godere di questa opportunità. Credo che questa Nazionale Under 21 prometta davvero molto bene".

Da cosa dipende la conferma di Di Biagio sulla panchina dell'Italia?

"Dipende da molti fattori. Lo status di allenatore cresciuto in federazione comporta che Di Biagio non abbia un ingaggio alla pari degli altri allenatori. Dipenderà dalle valutazioni degli altri tecnici chiamati in causa".