RMC SPORT - Jacobelli: "Juve, col Real finora gara fantasmagorica"

© foto di Giacomo Falsini

Xavier Jacobelli, giornalista e opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show serale ha commentato così il gol del 3-0 della Juventus a Madrid: "Nella fattispecie il portiere del Real non mi pare abbia dato un saggio della sua bravura. Fantastico il 3-0 dopo un'ora di gioco. Buffon a 40 anni ha esultato come se fosse alla prima esibizione in campo internazionale e questo la dice lunga sullo spirito della Juventus".

Adesso la Juve deve continuare a fare quello che ha fatto finora?

"Assolutamente si. Non so cosa stia accadendo nell'arco di queste ultime 24 ore. Ieri sera abbiamo visto il Barcellona demolito da una Roma che ha letteralmente fatto saltare quella che era una difesa bunker. Tre gol subiti in casa dal Real Madrid in una gara di Champions League non li ricordo. E' incredibile".

Si sta celebrando il fallimento dei maxi investimenti, molto spesso per il gusto di farli, in favore di squadre che con meno soldi e più idee stanno avendo la meglio?

"Penso che questo sia l'aspetto più significativo. Penso ai soldi spesi dal Psg per Mbappé e Neymar o agli stessi investimenti del Manchester City, per non parlare poi dello United. E' un fenomeno questo che deve indurre a molte significative riflessioni che ci auguriamo potranno essere sviluppate dopo il fischio finale di questa partita. Fino a questo momento la Juventus è protagonista di una prova fantasmagorica, sta ricalcando in un ambito diverso il copione che la Roma ha brillantemente messo in scena ieri sera all'Olimpico".