RMC SPORT - Jacobelli: "Juventus, la prestazione col Chievo ci può stare"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto a RMC Sport Live Show: "Credo che ci possa stare la prestazione della Juventus di oggi contro un gran bel Chievo e in un clima complicato per il caldo. Le grandi squadre però si fanno vedere in questi momenti. La vittoria di oggi è particolarmente importante per i bianconeri. Cristiano Ronaldo ha fatto una prestazione da vero altruista e sa quanto è importante il suo ruolo all'interno di questa Juventus".