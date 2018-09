RMC SPORT - Jacobelli: "Marotta presidente FIGC? Magari nel 2020"

Xavier Jacobelli, nel suo intervento a RMC Sport durante il 'Live Show', ha parlato anche del prossimo presidente federale e del nome circolato nelle ultime ore di Beppe Marotta: "Non accetterebbe mai, perché ha un contratto con la Juventus fino al 2020. Marotta poi chiede che sia il 90% a sostenerlo e alla luce delle spaccature non ci sono i presupposti. Sarà un presidente che rimarrà in carica due anni, quindi volendo potrebbe tornare in voga nel 2020, quando scadrà anche il suo contratto con la Juve".