RMC SPORT - Jacobelli: "Milan, prolungamento Gattuso meritato sul campo"

© foto di Giacomo Falsini

Xavier Jacobelli, giornalista e opinionista di RMC Sport, all'interno del Live Show serale ha commentato così l'arbitraggio della sfida di Europa League tra Lazio e Salisburgo: "Indecente, perché il direttore di gara ha negato un rigore evidente alla Lazio e ne ha fischiato uno contro che non c'era. Se dovesse mai capitarmi di incontrare Collina vorrei chiedergli come fa a designare questi arbitri per partite di così alto livello internazionale e quali siano i criteri meritocratici che applica. E tutte le volte succede contro squadre italiane, è una cosa intollerabile".

Parolo ha fatto un gran gol. "In materia di colpi di tacco non può non farci tornare alla memoria quello mitico di Bettega o quello di Crespo quando giocava nel Parma. Oppure rimanendo in ambito biancoceleste, seppure con dinamica diversa, quello di Mancini. Azione travolgente, quasi da rugby, alla mano".

Inzaghi si lamenta spesso con gli arbitri. Questo può portare all'effetto contrario e mettere in antipatia la Lazio? "Io non credo, anche perché chi sta dirigendo la partita non penso abbia seguito passo dopo passo il campionato dei biancocelesti, con i torti arbitrali subiti. Penso che Simone Inzaghi faccia bene a protestare quando è il caso, purtroppo per lui e per la Lazio ci sono stati diversi episodi che lo hanno indotto a recriminare. A recriminare perché ci sono stati degli errori marchiani sia in campionato che questa sera in Europa League".

Oggi è arrivato l'annuncio del rinnovo di Gattuso con il Milan. "Penso che il prolungamento sia un premio assolutamente legittimo e meritato sul campo dal tecnico rossonero che nel giro di poco più di tre mesi ha letteralmente rivoltato la squadra. A metà di novembre, prima che arrivasse Gattuso, anche il più ottimista dei tifosi rossoneri non pensava fosse possibile vedere una squadra in corsa per la Champions e comunque finalista di Coppa Italia. Credo che Gattuso sul campo abbia dimostrato di che pasta è fatto. E' un ottimo allenatore, un allenatore da Milan".