RMC SPORT - Jacobelli: "Napoli, la prossima giornata sarà fondamentale"

© foto di Giacomo Falsini

Xavier Jacobelli, giornalista e opinionista di RMC Sport, ha parlato del recupero della partita di Serie A tra Juventus e Atalanta: "Per i bianconeri si tratta della dodicesima vittoria consecutiva in campionato e di una squadra che ha subito l'ultimo gol il 31 dicembre scorso. Oggi l'Atalanta ha giocato con orgoglio, con determinazione, però quando disponi di fuoriclasse del calibro di Higuain e di uno scattista come Douglas Costa, l'azione da cui è scaturita la prima rete bianconera è veramente da manuale del calcio. Allegri ha trovato la chiave di volta di questa stagione. Ha blindato la difesa, il cui rendimento è in assoluto il migliore in campo europeo, e poi sta ritrovando nel momento più propizio Higuain e se non è lui è Dybala. Per il Napoli sarà fondamentale il prossimo turno, dovrà cercare assolutamente la vittoria e sforzarsi di non pensare a quel +4. E' dal punto di vista psicologico e nella pressione psicologica che risiede l'incognita più evidente per il Napoli, perché la squadra di Sarri ha patito quel gol di Dybala a 20 secondi dalla fine dell'incontro con la Lazio, tanto è vero che poi è arrivata la sconfitta con la Roma al San Paolo e di seguito il pareggio contro l'Inter, con quest'ultimo che sarebbe anche un buon risultato ma in realtà il problema è che la formazione di Sarri ha davanti ha una squadra che se continua così vince il titolo con 104 punti".