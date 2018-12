RMC SPORT - Joao Mario: "Volevamo reagire. Vittoria meritata"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel primo anticipo della sedicesima giornata di Serie A l'Inter ha vinto 1-0 sull'Udinese grazie al gol di Icardi. Nel dopo gara, in zona mista, ha parlato il nerazzurro Joao Mario anche ai microfoni di RMC Sport: "Era importante reagire dopo l'eliminazione dalla Champions. Abbiamo fatto una buona partita creando anche buone opportunità. E' una vittoria meritata. Per me l'importante è giocare non importa in quale ruolo, sono contento di avere spazio. Quello che volevamo stasera era avere il controllo della partita ma loro erano troppo chiusi e non riuscivamo a trovare tanti spazi per fare gol. Icardi è uno che dà tanto all'Inter ma non è il solo perché anche altri giocatori hanno già segnato in questa stagione"