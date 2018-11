RMC SPORT - Joaquin: "Col Milan gara dura. Punto importante per la vetta"

© foto di Federico De Luca

L'esterno del Betis Siviglia Joaquin ha parlato in zona mista al termine della sfida pareggiata per 1-1 contro il Milan. Queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "E' stata una partita difficile, quando affronti un club come il Milan serve sempre molta concentrazione e determinazione. Sono contento perché fare punti è sempre importante, in questa occasione ancora di più perché così restiamo in vetta al gruppo. L'arbitraggio? In alcune azioni ha fatto degli errori. Per fortuna non ci sono stati casi che hanno influenzato la partita o il risultato. Milan-Juve? In bocca al lupo a tutti, a me non cambia nulla (ride, ndr)".