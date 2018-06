RMC SPORT - Juve, Dal Canto: "Gara equilibrata decisa da un gran giocatore"

Fonte: dall'inviato allo stadio Ricci di Sassuolo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo la semifinale persa contro l'Inter, il tecnico della Juventus Alessandro Dal Canto parla così della sfida di oggi: "Credo si sia giocata una gara equilibrata, con poca qualità. Risolta da un colpo di testa di un grande giocatore, credo comunque la prova sia stata pari alla loro. Forse siamo entrati nella ripresa con un po' troppa tensione. Non ho visto grandi differenze tra le due squadre, è stata una giocata di qualità a risolverla. La finale? Penso sarà ancora volta un episodio a deciderla. L'esclusione di Del Sole? Per motivi anagrafici, visto che quattro non posso schierarne. Oggi la situazione era diversa rispetto alla sfida di Roma, non ci sono certo demeriti di Ferdinando", le parole raccolte da RMC Sport.