RMC SPORT - Juve, Emre Can: "Serie A più tattica della Premier League"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria contro il Sassuolo, Emre Can è intervenuto ai microfoni di RMC Sport e ha commentato la vittoria della Juventus:

Sulla differenza tra la Premier League e la Serie A?

"È una bella domanda. In Italia c’è più tattica, più difesa e la squadra non prende molti rischi. In Inghilterra è molto diverso, è un gioco da sinistra a destra e da destra a sinistra. Ma alla fine è calcio, cerchiamo di vincere la partita ed è quello che abbiamo fatto oggi e tutti sono felici".

Sei contento per la prestazione e per Cristiano?

"Lo scorso anno ero infortunato e credo che la mia ultima gara da titolare sia stata a marzo. Per essere la prima partita penso sia andata abbastanza bene, ovviamente so che posso fare meglio, ma sono concento di aver aiutato la squadra".

Preferisci giocare al centro, a sinistra o a destra?

"Sta al mister decidere alla fine. Posso giocare in entrambe le posizioni ma non ha importanza dove gioco, cerco sempre di aiutare la squadra".

Qual è la pronuncia corretta del tuo nome?

"Emre Gian".

Cosa pensi dei due gol di Cristiano Ronaldo?

"Abbiamo due squadre, ha fatto due goal, noi siamo felici, lui è felice, tutti si stanno divertendo questa domenica".