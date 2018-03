RMC SPORT - Juventus, Allegri: "Avuto grande rispetto per l'Udinese"

Fonte: Dall'inviato Marco Spadavecchia

In zona mista ai microfoni di RMC Sport è intervenuto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri che ha così commentato il successo contro l’Udinese: “Sono stati bravi i ragazzi, c’è da far loro i complimenti per il grande rispetto che hanno avuto per l’Udinese, soprattutto dopo il quarto di finale raggiunto nel grande stadio di Wembley. I ragazzi sono stati bravi, quelli che hanno giocato dall’inizio soprattutto come Marchisio, Rugani, Szczesny. Abbiamo altre due partite in sei giorni, dopo la sosta ne avremo sette, quindi dovremo farci trovare pronti. Marchisio? Con me ha sempre giocato davanti alla difesa, difficilmente ha fatto la mezzala. Oggi ha fatto una buona partita. Il rigore? Doveva segnare Dybala, ha segnato Higuain e va bene lo stesso, non è mica detto che Dybala avrebbe segnato. Stiamo facendo un’ottima stagione, ma il Napoli è lì. Dobbiamo essere bravi a stare lì e ad aspettare le ultime cinque partite”.