RMC SPORT - Juventus, Howedes: "Restare qui? Vediamo come va"

In zona mista dopo Juventus-Sampdoria ha parlato il difensore bianconero Benedikt Howedes: “Sono molto felice sicuramente, non era semplice ma abbiamo fatto un buon lavoro oggi. Anche per me non era facile, è stata una stagione difficile, ho avuto un lungo infortunio, ma ormai questo è passato: sono in forma, se sono riuscito a segnare allora sono molto felice. Restare in Italia? Non lo so, vediamo come va la prossima stagione”.